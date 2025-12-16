Mar del Plata: una mujer envenenó a sus diez perros y luego se quitó la vida

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, la jubilada envenenó a sus diez perros y posteriormente se suicidó.

Hoy 00:33

Una mujer de 64 años fue hallada sin vida en la ciudad de Mar del Plata, luego de un dramático episodio ocurrido en una vivienda del barrio Parque Hermoso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho salió a la luz cuando la mujer se comunicó telefónicamente con su hermana, quien, alarmada por la conversación, se dirigió hasta el domicilio. Al llegar, la encontró atrincherada en el interior de la vivienda, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso acudieron al lugar y, tras ingresar al inmueble, encontraron a la mujer ya fallecida. Personal de salud intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque los esfuerzos resultaron infructuosos.

De acuerdo a la información publicada por el diario La Capital y replicada por la Agencia Noticias Argentinas, los diez perros que se encontraban en la vivienda murieron como consecuencia de una intoxicación, presuntamente provocada por la propia dueña.

En el caso intervino el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien dispuso las primeras medidas de rigor y caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte”, mientras se avanza con las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

El trágico episodio generó conmoción en el barrio y volvió a poner en agenda la importancia de la salud mental y el acompañamiento ante situaciones de crisis.