Adrián Suar y Rocío Robles blanquearon su romance publicando fotos de su viaje a Italia

Después de varios meses de rumores, Adrián Suar (57) y Rocío Robles (33) confirmaron oficialmente su relación y eligieron un escenario emblemático para hacerlo: Roma.

Hoy 02:36

El actor y productor y la periodista deportiva se mostraron juntos en Italia, donde compartieron las primeras imágenes como pareja y revolucionaron las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La confirmación llegó a través de una historia de Instagram publicada por Suar, quien subió una foto junto a Robles con el Coliseo Romano de fondo. Fiel a su estilo, el productor acompañó la postal con humor: “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió, desatando miles de reacciones.

Rocío Robles no tardó en replicar la imagen en su propio perfil y ya había dado señales del romance días atrás, cuando compartió una foto de ambos tomados de la mano durante una cena, acompañada por un emoji de corazón rojo.

Un viaje romántico por Italia

La pareja eligió Italia como destino para su primera aparición pública. Además de Roma, la periodista deportiva compartió postales de su paso por Milán y Venecia, donde recorrieron distintos puntos turísticos durante una escapada romántica.

El viaje funcionó como el marco ideal para blanquear la relación, luego de que los rumores de romance comenzaran a circular a comienzos de 2025 y generaran gran expectativa en el mundo del espectáculo.

Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar

Rocío Robles es periodista deportiva y panelista en F3 (ESPN), el programa que conduce Martín Souto. Nacida en Rosario, desde joven estuvo vinculada a actividades sociales, culturales y deportivas, además de la murga barrial.

Comenzó su carrera como modelo a los 14 años y obtuvo varios reconocimientos, entre ellos Miss Mundo Argentina 2014. En 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, lo que le permitió acceder a una beca para estudiar modelaje.

Su debut televisivo fue en La argentina más linda (El Trece), donde resultó segunda finalista. Más tarde, en 2014, se sumó a ShowMatch como bailarina, ciclo en el que permaneció hasta 2017. Luego participó en programas como Canta si Puedes, La Jaula de la Moda, Santo Sábado, La Tribuna de Guido y Bienvenidos a bordo.

En 2019, Robles se trasladó a México, donde trabajó durante cuatro años como modelo, actriz y conductora. A fines de 2023 regresó a la Argentina, comenzó a estudiar periodismo deportivo y se incorporó al equipo de F3 en ESPN.

En el plano sentimental, su relación más conocida fue con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, de quien se separó en 2018.

Ahora, el romance con Adrián Suar ya es oficial y ambos disfrutan de su presente juntos, lejos de las especulaciones y cerca de los flashes, en uno de los destinos más románticos de Europa.