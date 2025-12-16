Roban U$S 900, joyas y armas de fuego en un barrio privado de El Zanjón

El caso fue descubierto cuando los damnificados volvieron a su domicilio.

Hoy 07:04

Los propietarios de una vivienda ubicada en el barrio privado Rincón del Sol, en la localidad de El Zanjón, denunciaron un robo ocurrido durante su ausencia, en el que autores desconocidos sustrajeron dinero, joyas y armas de fuego.

El hecho fue reportado en la madrugada del domingo por una mujer de 76 años, quien solicitó la intervención del personal de la Comisaría 54 tras constatar la sustracción. De acuerdo con su denuncia, la damnificada reside sobre calle Independencia prolongación y había salido del domicilio el sábado alrededor de las 19.30 para asistir a un evento social, dejando la vivienda con las medidas de seguridad habituales.

Al regresar, cerca de la 1.30 de la madrugada, advirtió que las rejas de una puerta lateral habían sido forzadas. Al verificar el interior del inmueble, constató la faltante de aproximadamente 900 dólares, joyas de oro y plata, y dos revólveres debidamente registrados, que pertenecían a su padre fallecido.

Ante la situación, los efectivos policiales se comunicaron con el fiscal de turno, Martín Silva, quien dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y la realización de las pericias correspondientes por parte de personal de Criminalística en el lugar del hecho. Asimismo, ordenó un relevamiento de la zona con el fin de localizar cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el accionar de los autores.