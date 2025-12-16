Se presentó el tráiler de Ponies, la nueva serie de espionaje protagonizada por Emilia Clarke

El adelanto presenta a Emilia Clarke en el papel de una secretaria de la Embajada estadounidense en Moscú que, tras un hecho trágico, se ve involucrada en una trama de espionaje en plena Guerra Fría.

Hoy 07:28

La plataforma Peacock lanzó el tráiler oficial de Ponies, una nueva serie de thriller y espionaje que tiene como protagonista a Emilia Clarke, nominada al Emmy por su trabajo en Juego de Tronos. La producción se estrenará el 15 de enero de 2026 y contará con una primera temporada de ocho episodios.

Ambientada en Moscú en 1977, en pleno contexto de la Guerra Fría, la serie sigue a dos mujeres conocidas como “ponis”, un término utilizado en la jerga de inteligencia para referirse a personas consideradas sin interés estratégico. Clarke interpreta a Bea, una secretaria de la Embajada de Estados Unidos con formación universitaria, dominio del idioma ruso y raíces familiares soviéticas. Su vida cambia de manera drástica cuando su esposo es asesinado en circunstancias poco claras dentro de la Unión Soviética.

A partir de ese hecho, Bea es reclutada por la CIA y se ve obligada a asumir un rol activo en el mundo del espionaje. Junto a Twila, personaje interpretado por Haley Lu Richardson, inicia una investigación que las conduce a descubrir una conspiración de gran escala, mientras intenta esclarecer el crimen que marcó el inicio de su transformación.

La serie fue creada por David Iserson, quien también se desempeña como showrunner, guionista y productor ejecutivo, en colaboración con la directora Susanna Fogel. El elenco se completa con Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi y Vic Michaelis.

Ponies es una producción de Universal Television y cuenta con la producción ejecutiva de la propia Clarke, junto a Mike Daniels, Jessica Rhoades, Katherine Bridle, Alison Mo Massey, Jared Ian Goldman y Rosa Handelman. El lanzamiento del tráiler marca el primer adelanto oficial de una serie que combina drama histórico, intriga política y espionaje clásico, con Clarke al frente de un papel central.

Emilia Clarke