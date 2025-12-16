Hailee Steinfeld anunció que espera su primer hijo junto a Josh Allen

Hailee Steinfeld y Josh Allen anunciaron que esperan su primer hijo juntos, compartiendo la feliz noticia en sus redes sociales.

Hoy 07:34

La actriz y cantante Hailee Steinfeld anunció que está embarazada y que espera su primer hijo junto a su esposo, el jugador de fútbol americano Josh Allen. La noticia fue comunicada el 12 de diciembre de 2025 a través de una publicación en sus redes sociales y generó amplia repercusión entre sus seguidores y en los medios de comunicación.

Steinfeld, quien recientemente interpretó a Mary en la película Los pecadores, mantiene una relación con Allen desde 2023. En un primer momento, el vínculo se desarrolló de manera reservada y recién en julio de 2024 ambos decidieron hacerlo público. El 31 de mayo de 2025, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia realizada en California.

Josh Allen se desempeña actualmente como mariscal de campo de los Buffalo Bills, franquicia que compite en la National Football League. La relación entre la actriz y el deportista ha sido seguida de cerca por el público desde su confirmación oficial.

Hailee Steinfeld

Hasta el momento, la pareja no dio a conocer el sexo del bebé ni la fecha estimada de nacimiento. No obstante, en la publicación compartida en Instagram se los observa expresando su felicidad por la etapa que están atravesando.

Además, Steinfeld reflexionó sobre este momento personal en un texto publicado en su cuenta de Substack, donde describió el año como uno de especial plenitud y destacó la importancia de los vínculos cotidianos y la vida familiar.

En una entrevista previa con la revista Bustle, la actriz ya había manifestado su deseo de formar una familia junto a Allen y había señalado que atravesaba una etapa de realización personal.

En el plano profesional, Hailee Steinfeld continúa desarrollando una carrera activa tanto en la actuación como en la música. Fue nominada al Premio Óscar en 2011 por su participación en Valor de ley y tiene confirmada su participación en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Además, es reconocida por su papel de Kate Bishop dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hailee Steinfeld