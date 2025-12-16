El hijo de Rob Reiner enfrenta cargos por doble homicidio y podría recibir prisión perpetua

La investigación apunta al hijo del matrimonio como responsable del doble crimen y el caso será elevado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para la formulación de cargos.

Hoy 07:46

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Nick Reiner, de 32 años, permanece detenido sin derecho a fianza como principal acusado por el homicidio de sus padres, el director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner. Este martes, la policía presentará las conclusiones de la investigación ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, que deberá definir los cargos formales.

Según el informe oficial, la investigación determinó que Nick Reiner fue el responsable de la muerte del matrimonio, cuyos cuerpos fueron hallados el domingo 14 de diciembre en su vivienda del barrio de Brentwood, con múltiples heridas de arma blanca. El acusado fue localizado y arrestado esa misma noche y quedó formalmente imputado por asesinato.

Inicialmente, el sospechoso figuraba bajo custodia con una fianza fijada en cuatro millones de dólares, pero tras el avance de las actuaciones judiciales su situación fue recalificada y actualmente permanece detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza, en el marco de una causa considerada de extrema gravedad.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía podría imputarlo por doble homicidio, una figura que en el estado de California contempla como pena máxima la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena similar a la aplicada en otros casos emblemáticos de asesinatos familiares.

Nick Reiner, uno de los tres hijos del matrimonio, había regresado recientemente a vivir en la casa de sus padres, según trascendió en el marco de la investigación. En el pasado, el acusado había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, una experiencia que incluso fue abordada de manera indirecta en el film Being Charlie (2015), coescrito por él y dirigido por su padre.

La oficina del fiscal del condado, a cargo de Nathan Hochman, no realizó comentarios públicos hasta el momento, aunque se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de imputación formal. Mientras tanto, el acusado continúa detenido y la causa sigue bajo investigación.