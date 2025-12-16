Chaco tiene una docente candidata a ser la “mejor del mundo”

Se trata de Gloria Cisneros, quien da clases en una escuela rural de El Impenetrable. Es una de las finalistas del Global Teacher Prize.

Gloria Cisneros viaja todos los lunes durante más de dos horas desde Taco Pozo hasta la Escuela 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", en el paraje La Sara, y durante una semana vive en el establecimiento, donde es directora, maestra, cuidadora, administradora y líder comunitaria.

El compromiso que Gloria mantiene con la educación acaba de ser reconocido internacionalmente: fue seleccionada entre los cincuenta finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, elegida entre más de 5000 nominaciones provenientes de 139 países. El GTP, en su décimo año, es el premio más grande de su tipo, dotado con un millón de dólares. Fue creado por la Fundación Varkey en colaboración con la Unesco para reconocer a docentes excepcionales que hayan realizado aportes destacados a la profesión y para visibilizar el rol fundamental que los educadores desempeñan en la sociedad.

En un entorno complejo y colmado de necesidades, Gloria trabajó incansablemente por transformar la escuela. Logró introducir tecnología, paneles solares y conectividad, además de metodologías innovadoras como aprendizaje. Uno de sus proyectos más destacados es "La biblioteca en mi casa", mediante el cual construyó junto con las familias una biblioteca en cada hogar de sus alumnos, lo que permite que cada estudiante rural tenga libros al alcance de su mano. Este proyecto fue reconocido como una de las buenas prácticas docentes a nivel nacional.

Además, precisa Diario Norte, ha escolarizado a todos los niños de los parajes a su cargo, recorriéndolos uno por uno para integrarlos al sistema educativo, y ha conseguido becas para sus quince alumnos actuales y unos 35 estudiantes más que viven en Taco Pozo, gracias a acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes.

Junto con Gloria, otro docente argentino fue seleccionado entre los cincuenta finalistas: Miguel Alejandro Rodríguez, profesor de Educación Técnica en la ET 3 María Sánchez de Thompson, en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 27 años de trayectoria, Rodríguez fundó en 2012 el Club de Ciencias Cóndor, un espacio independiente donde ha acompañado a ochenta jóvenes de distintos contextos, algunos en situación de vulnerabilidad.