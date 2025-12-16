El Concejo Deliberante de Fernández proclamó a la contadora Iturre como la nueva intendente

La sesión se hizo este martes. Iturre deberá completar el mandato del Dr. Víctor Araujo.

Hoy 23:57

Tal como estaba previsto y en el marco de dar cumplimiento a la ley de municipalidades Nº5590, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Fernández, concretó este martes por la noche la Sesión Extraordinaria en la cual por unanimidad eligió a la Concejal Gladis Yanina Iturre como la nueva intendenta.

Ahora, Iturre deberá conducir los destinos de la ciudad hasta cumplir el mandato del ex intendente Dr. Víctor Araujo, quien presentó su renuncia como intendente para asumir en el Gobierno de la Provincia como jefe de gabinete.

La sesión presidida por el vicepresidente 2do CPN Miguel Gómez, se realizó ante un recinto colmado por vecinos y funcionarios comunales; con la presencia de los 9 ediles quienes luego de abierta la sesión, la Concejal María Belén Martínez, mocionó a la Contadora Iturre para cubrir el cargo de intendente, a los que la totalidad del cuerpo votó de manera afirmativa y unánime. Tras la decisión del legislativo local, se procedió a la toma del juramento de rigor a la nueva intendenta.

Acompañando la sesión estuvo presente el ahora Jefe de Gabinete de la Provincia Dr. Víctor Araujo; el igual que el Titular del Ersac CPN Juan Domingo Roitman y jefes comunales de la zona como es el caso del nuevo intendente de Beltrán Victorio Formini; el Comisionado de la localidad de Garza Marcos Tenaglia; el nuevo Comisionado de Estación Taboada Daniel Mansilla; Ediles de la ciudad de Forres; entre otros.

También miembros del gabinete municipal estuvieron acompañando la ceremonia, entre ellos el Secretario de Gobierno Daniel González; el Director de Producción Miguel Aciar; de Cultura Leonardo Fernández; de Educación Lorena Aranda; de Deportes el Prof. Nelo Iturre; entre otros.

Tras la jura de la nueva intendenta, el Dr. Víctor Araujo se refirió al acontecimiento y dijo que "Estamos acompañando un día histórico, en una transición institucional y democrática con la elección de la nueva intendenta de la ciudad, que recae sobre la CPN Yanina Iturre para terminar el mandato que el pueblo nos había conferido en el 2022 y que va ser hasta la finalización del 2026. Muy contento no solamente por la decisión del Concejo Deliberante, sino además por una jornada importante para la vida de nuestra ciudad".

Por su parte la flamante intendente Yanina Iturre expresó que: "Esta es la continuidad de una gestión que ha venido trabajando, que ha marcado un rumbo de crecimiento y vengo a garantizar eso, a continuar por ese camino que ha trazado el Dr. Víctor Araujo y voy a dar todo de mi con compromiso humildad y con la firmeza de que trabajando unidos vamos seguir trabajando para que nuestra ciudad siga creciendo como se merece"