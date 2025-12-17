Salvaje pelea entre familias terminó con un muerto

Ocurrió en la vecina provincia de Tucumán. Hay varios heridos de gravedad.

Un joven de 22 años murió y al menos tres personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, durante un violento enfrentamiento armado registrado el martes por la tarde en la zona de la Costanera Norte de San Miguel de Tucumán. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 en la intersección de las calles Yamandú Rodríguez y Haití. Las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Centro de Salud, donde ingresaron cerca de las 15.00.

Horas más tarde, a las 20.00, la doctora Saravia, jefa de la Unidad de Terapia Intensiva, confirmó el fallecimiento de Exequiel Martín Gómez, de 22 años, quien había llegado en estado crítico con múltiples heridas de arma de fuego en la cadera y el abdomen, e ingresó directamente al quirófano. En tanto, permanecen internados Jonathan (24), con una herida de arma de fuego en la zona lumbar y pronóstico grave, y Juan José (36), con un disparo en la pierna izquierda y una herida de arma blanca en el abdomen, aunque estable y bajo observación. Gabriel Antonio (43), quien presentaba una lesión cortante en el rostro, recibió el alta médica.

Según el informe policial preliminar, el conflicto se habría iniciado cuando un motociclista identificado como Carlos José Nasiff circulaba acompañado por familiares y un menor de edad, y habría atropellado accidentalmente a un niño que jugaba en la vía pública. Esa situación desencadenó una pelea entre dos grupos familiares —las familias Gómez y Luna por un lado, y la familia Nasiff por el otro— que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento con armas de fuego y armas blancas, lo que provocó las graves lesiones registradas.

La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones por arma de fuego”, aunque podría agravarse a raíz del fallecimiento de Gómez. La investigación está a cargo de la Comisaría Seccional 11, con intervención judicial, mientras las autoridades continúan tomando testimonios y realizando pericias para determinar responsabilidades y establecer con precisión cómo se desarrolló el episodio.