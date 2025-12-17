Ingresar
Un turista británico grabó un video tocando a una de las especies más venenosa del mundo sin saber del peligro

Los pulpos de anillos azules ('Hapalochlaena lunulata') contienen el veneno tetrodotoxina, que puede paralizar a una persona en minutos y no tiene antídoto.

Hoy 09:14

Un turista británico se tomó una foto con una pequeña criatura marina en una playa de Filipinas sin saber que se trataba de un pulpo de anillos azules, la especie invertebrada más venenosa de la Tierra, informó LADBible.

Andy McConnell, historiador y autor de 72 años que publica regularmente sus diarios de viaje, se dirigió a Filipinas con la idea de documentar su encuentro con animales exóticos.

El viajero explicó que vio a un grupo de niños en la playa que pasaban el animal de uno a otro y estaban a punto de arrojarlo a una poza de rocas. McConnell se acercó, intentando imitar sus acciones, sin darse cuenta de que estaba frente a una de las criaturas marinas más venenosas. Admitió que "no era consciente del peligro".

Los pulpos de anillos azules ('Hapalochlaena lunulata') contienen el veneno tetrodotoxina, que puede paralizar a una persona en minutos y no tiene antídoto. Se trata de una toxina potente y de acción rápida que paraliza al afectado impidiendo que los nervios transmitan impulsos, y puede ser mortal.

El Instituto Australiano de Ciencias Marinas advierte que las picaduras de estos pulpos suelen ser indoloras, lo que los hace particularmente peligrosos.

TEMAS Filipinas

