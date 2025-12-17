Ingresar
El Coro Polifónico del CCB brindará un concierto navideño

Será con entrada libre y gratuita.

Hoy 09:30

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará el tradicional Concierto de Navidad de su Coro Polifónico, dirigido por el Prof. Eduardo Bucci, el próximo sábado 20 de diciembre, a las 21 horas, en el Hall Central de la Institución, con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad estará acompañado por el Coro de Cámara "Madre De Ciudades" y la participación del joven violinista Agustín García.

El Coro Polifónico del CCB ofrecerá un recorrido por las obras desarrolladas durante el presente año, para culminar con un colorido musical navideño, el Gloria de Vivaldi y el Aleluya del Oratorio el Mesías de Haendell.

Por su parte, el Coro de Cámara "Madre de Ciudades", interpretará un variado repertorio de obras desde el Renacimiento español hasta el nacionalismo musical y el violinista Agustín García, deleitará al público con unas obras del periodo romántico y el nacionalismo musical de tradición europea, acompañado, en esta ocasión, por el Prof. Eduardo Bucci, en piano.

El Coro Polifónico del CCB, tiene como principal objetivo dar a conocer el repertorio custodiado por las bibliotecas o por organismos musicales de los estados y de los diferentes periodos y autores de la tradición europea y americana. Desde su creación, ha brindado conciertos en diferentes Iglesias y en el CCB, engalanando distintos acontecimientos y eventos.

El CCB invita a las familias a un nuevo encuentro con el arte y la exquisitez de la interpretación coral, en estos tiempos navideños, tan caros a la feligresía cristiana.

