Escándalo: Mayans desconoció a Bullrich como presidenta de una comisión clave

Reforma laboral. El kirchnerismo trató de desconocer la designación de la libertaria al frente de la comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara Alta.

Hoy 10:19

Se produjo un fuerte cruce entre la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y su par del kirchnerismo, José Mayans, que la recriminó: “Acá hacen lo que se le canta las pelotas”.

En la previa al debate de la reforma laboral, el kirchnerismo trató de desconocer la designación de la libertaria al frente de la comisión de Trabajo y Acción Social, con un fuerte exabrupto del formoseño.

Tras la designación de la exministra de Seguridad al frente de la comisión, clave para el debate de la reforma laboral, desde el kirchnerismo trataron de desconocer el nombramiento, y Mayans se sentó en el lugar asignado a Bullrich, mientras planteaba que el nombramiento fue ilegítimo.

Duras críticas de José Mayans a la designación de Patricia Bullrich al frente de una comisión clave en el Senado

El jefe de bloque K en el Senado criticó: “Venimos a tratar una ley que es fundamental para el sistema social de la Argentina con vicios de nulidad de origen. Nuestro interbloque no va participar de este atropello que están haciendo, vamos a tomar los recaudos correspondientes: esta ley nace mal”.