Warner Bros. Discovery defendió la fusión con Netflix y rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones

Hoy 10:49

Warner Bros. Discovery rechazó el miércoles una oferta pública de adquisición hostil de Paramount, lanzada la semana pasada, para frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir el gigante de Hollywood, propietario de CNN.

En un comunicado, Warner Bros. declaró que su junta directiva determinó por unanimidad que la oferta de 108.000 millones de dólares de Paramount “no beneficia a WBD ni a sus accionistas, y no cumple con los criterios de una ‘Propuesta Superior’ según los términos del acuerdo de fusión de WBD con Netflix, anunciado el 5 de diciembre”.

Según Warner, después de una “cuidadosa evaluación” de la opa formulada por Paramount, el consejo ha concluido que su valor es “insuficiente” y acarrea “importantes riesgos y costes”.

Paramount afirmó haber presentado seis ofertas diferentes que los líderes de Warner rechazaron antes de anunciar su acuerdo con Netflix el 5 de diciembre. Sólo después presentó su oferta directamente a los accionistas de Warner.

Más allá de la aprobación de los accionistas, ambas ofertas públicas de adquisición se enfrentan a un riguroso escrutinio regulatorio. Un cambio de propiedad en Warner transformaría drásticamente la industria del entretenimiento y los medios, impactando la producción cinematográfica, las plataformas de streaming para consumidores y, en el caso de Paramount, el panorama informativo.

Los críticos del acuerdo de Netflix dicen que combinar la enorme empresa de streaming con HBO Max de Warner le daría un dominio abrumador del mercado, mientras que el servicio de streaming Paramount+ es mucho más pequeño.

“Esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo, incluso cuando iniciamos el negocio del streaming”, dijeron los codirectores ejecutivos de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, en una presentación a través de Warner Bros. “Nuestra postura entonces y ahora es la misma: vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin”.

Las ofertas de Netflix y Paramount han generado alarma sobre lo que podrían significar para la producción cinematográfica y televisiva. Si bien Netflix ha acordado cumplir con las obligaciones contractuales de Paramount para los estrenos en salas, los críticos han señalado su modelo de negocio anterior y su dependencia de los estrenos en línea. Sin embargo, Paramount y Warner Bros. son dos de los cinco grandes estudios históricos que quedan en Hollywood hoy en día.

El intento de Paramount de adquirir las cadenas de cable y el negocio de noticias de Warner también uniría a CBS y CNN. Además de acelerar aún más la consolidación de los medios, esto podría plantear interrogantes sobre los cambios en el control editorial, como se vio en CBS News antes y después de la compra de Paramount por parte de Skydance por 8.000 millones de dólares, que se completó en agosto.

Paramount Skydance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press el miércoles temprano.