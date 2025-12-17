El gobernador Elías Suárez recibió a la presidenta de la fundación Haciendo Caminos

El encuentro permitió analizar el impacto de los programas sociales que la fundación desarrolla en distintos puntos de la provincia y ratificar el trabajo articulado con el Estado para fortalecer políticas públicas.

Hoy 11:09

El gobernador Elías Suárez, acompañado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, recibió este miércoles por la mañana la visita de Catalina Hornos, presidenta de la Fundación Haciendo Caminos, y a María Florencia Treglia, coordinadora regional en Santiago del Estero de la organización, con quienes dialogaron sobre el trabajo que vienen desarrollando en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además establecieron la continuidad de un convenio marco entre el Estado y la fundación para acompañar y llevar adelante acciones en conjunto para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, embarazadas y familias en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Haciendo Caminos cuenta hoy con 28 centros de trabajo en Santiago del Estero en Añatuya, Colonia Dora, Herrera, Icaño, Monte Quemado, Suncho Corral y Pampa de los Guanacos, entre otros lugares donde despliega diferentes programas que promueven el crecimiento y desarrollo integral de niños/as y el acompañamiento y capacitación de madres, desde el embarazo en adelante.

También posee talleres de oficios para madres con el objetivo de brindar herramientas que puedan mejorar la calidad de vida de sus familias y lograr el auto sustento de sus hogares mediante la confección y venta de productos y/o servicios.

Además del desarrollo de canales de venta de productos, acompañando la búsqueda de espacios de comercialización de los productos, tanto a clientes individuales como mayoristas.

Asimismo, se dictan talleres de educación financiera y comercialización, vinculadas al emprendedurismo, educación financiera y economía doméstica, para que lo aprendido pueda aportar al desarrollo de emprendimientos individuales o comunitarios.