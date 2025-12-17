River tendrá una reunión clave por Santiago Ascacíbar

El Millonario esperará a que Estudiantes dispute el Trofeo de Campeones ante Platense y luego avanzará con fuerza por el volante. En Núñez analizan comprar parte del pase, aunque saben que la negociación será compleja.

Hoy 11:16

En un mercado de pases que promete extenderse varias semanas, River sigue decidido a cumplir los pedidos de Marcelo Gallardo. Uno de los nombres marcados en rojo es el de Santiago Ascacíbar, por quien el club volverá a la carga una vez que Estudiantes cierre su participación en la temporada. Tras un primer contacto informal con el entorno del jugador, se espera que la próxima semana haya un acercamiento formal con el Pincha.

El conjunto platense, reciente campeón del Torneo Clausura y clasificado a la Copa Libertadores 2026, todavía tiene un compromiso clave por delante: este sábado enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás de los Arroyos. Por ese motivo, desde River optaron por esperar ese partido antes de avanzar con mayor decisión.

La idea es que, a partir del próximo lunes, se intensifiquen las negociaciones. Primero habrá una nueva reunión con la representación del futbolista y luego una oferta concreta a Estudiantes. Si bien en este mercado Stefano Di Carlo priorizó préstamos con opción u obligación de compra, en este caso no se descarta adquirir directamente una parte del pase.

En Estudiantes quieren retener a su capitán para disputar la Libertadores, aunque fue el propio Ascacíbar quien dejó abierta la puerta tras la consagración frente a Racing. “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro”, declaró luego de la vuelta olímpica, dejando el escenario abierto.

Con 28 años, capitán y referente junto a Guido Carrillo y José Sosa, Ascacíbar tiene un año más de contrato y pasado en Europa. Un desafío como River aparece como una oportunidad fuerte, aunque en Núñez saben que, además de las exigencias del Pincha, podría surgir algún interesado europeo. Por eso, la decisión es acelerar a fondo e intentar cerrar uno de los pedidos más insistentes de Gallardo.