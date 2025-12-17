Gran noticia para Racing: Inter hizo uso de la opción de compra de Carbonero y recibirá un monto millonario

El equipo de Porto Alegre confirmó la compra definitiva del delantero y la Academia embolsará 4 millones de dólares, un ingreso clave para afrontar un mercado de pases exigente.
Racing recibió una noticia más que positiva desde Brasil. Inter decidió ejecutar la opción de compra por Johan Carbonero, lo que le permitirá a la Academia embolsar 4 millones de dólares. La cifra representa una inyección económica importante para la planificación deportiva de cara a lo que viene.
El extremo colombiano, que había partido en enero rumbo a Porto Alegre tras perder espacio en la consideración de Gustavo Costas, tuvo una temporada sólida en el fútbol brasileño. Jugó 38 partidos, marcó ocho goles, aportó dos asistencias y se transformó en una pieza relevante dentro del esquema del equipo, rendimiento que terminó de inclinar la balanza a favor de su compra definitiva.
Su etapa en Racing estuvo atravesada por la irregularidad. Lesiones, altibajos futbolísticos y cambios de entrenadores le impidieron consolidarse. Con la camiseta académica disputó 65 encuentros, convirtió ocho goles y dio siete asistencias, dejando muestras de su potencial, aunque sin afirmarse como titular indiscutido.
Con la venta ya cerrada, Racing suma oxígeno financiero para reforzar el plantel y ordenar su proyecto deportivo. Carbonero, en tanto, continuará su carrera en Brasil, donde logró recuperar protagonismo y estabilidad.