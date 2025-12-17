Gran noticia para Racing: Inter hizo uso de la opción de compra de Carbonero y recibirá un monto millonario

El equipo de Porto Alegre confirmó la compra definitiva del delantero y la Academia embolsará 4 millones de dólares, un ingreso clave para afrontar un mercado de pases exigente.

Hoy 11:25

Racing recibió una noticia más que positiva desde Brasil. Inter decidió ejecutar la opción de compra por Johan Carbonero, lo que le permitirá a la Academia embolsar 4 millones de dólares. La cifra representa una inyección económica importante para la planificación deportiva de cara a lo que viene.

El extremo colombiano, que había partido en enero rumbo a Porto Alegre tras perder espacio en la consideración de Gustavo Costas, tuvo una temporada sólida en el fútbol brasileño. Jugó 38 partidos, marcó ocho goles, aportó dos asistencias y se transformó en una pieza relevante dentro del esquema del equipo, rendimiento que terminó de inclinar la balanza a favor de su compra definitiva.

Su etapa en Racing estuvo atravesada por la irregularidad. Lesiones, altibajos futbolísticos y cambios de entrenadores le impidieron consolidarse. Con la camiseta académica disputó 65 encuentros, convirtió ocho goles y dio siete asistencias, dejando muestras de su potencial, aunque sin afirmarse como titular indiscutido.

Con la venta ya cerrada, Racing suma oxígeno financiero para reforzar el plantel y ordenar su proyecto deportivo. Carbonero, en tanto, continuará su carrera en Brasil, donde logró recuperar protagonismo y estabilidad.