En vivo: PSG y Flamengo chocan en Qatar por la final de la Copa Intercontinental

Jugarán desde las 14.00 en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán. El campeón de la Champions League va con todas sus figuras, mientras que el Fla sueña con su quinta estrella consecutiva.

Hoy 16:55

PSG y Flamengo se enfrentarán este miércoles desde las 14 en Qatar por la final de la Copa Intercontinental, en un duelo que promete alto vuelo. El conjunto francés, vigente campeón de la Champions, desembarca en Oriente con su plantel completo y la ilusión de hacer historia. Del otro lado, el Fla llega en estado de gracia y con el objetivo de devolver el título a América.

