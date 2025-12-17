Racing le ofreció a Gustavo Costas renovar hasta 2028 y espera su respuesta

La dirigencia sorprendió al entrenador con una propuesta de renovación hasta el final del mandato de Diego Milito. El contrato del DT vence a fin de mes y ahora la decisión está en manos del entrenador.

Hoy 11:46

Racing dio un paso fuerte pensando en el futuro y le ofreció a Gustavo Costas una renovación de contrato que nadie imaginaba. En la primera reunión formal con la dirigencia, el club le propuso extender su vínculo hasta el final de la gestión de Diego Milito como presidente, lo que implicaría un acuerdo vigente hasta fines de 2028. El ofrecimiento sorprendió incluso al entorno del entrenador.

El encuentro se llevó a cabo este martes por la tarde entre Jito Alonso, representante histórico del DT, y Diego Cifarelli, tesorero de la institución. Allí, Racing presentó la propuesta formal, que ahora será analizada junto a Costas. Desde el club reconocieron que “el representante se sorprendió por la oferta”, ya que inicialmente Milito había manifestado públicamente su intención de renovar hasta diciembre de 2026.

La decisión de estirar el contrato responde a una fuerte señal política del presidente, consciente del respaldo que Costas tiene entre los hinchas y conforme con el trabajo realizado en un Racing competitivo durante todo 2025. Además, el movimiento busca reforzar el respaldo al DT tras la final perdida ante Estudiantes en el Torneo Clausura, golpe que dejó al equipo sin clasificación a la Libertadores 2026.

Más allá de la decepción deportiva, Costas ya trabaja en lo que viene. Mantiene charlas permanentes con Sebastián Saja, director deportivo, sobre el armado del plantel 2026, y dio señales claras de continuidad al comenzar a planificar la pretemporada, que arrancará el 3 de enero en el Cilindro y podría incluir un viaje a Paraguay, al CIDE de Ciudad del Este.

El entrenador dejó en claro que su continuidad no estará atada a lo económico, pero sí a lo deportivo. Para seguir, pretende refuerzos de mayor jerarquía y que la dirigencia logre retener a la base del equipo. Dolido por la final perdida, pero orgulloso del grupo que formó, Costas ya piensa en la revancha, con la Sudamericana y los torneos Apertura y Clausura como grandes objetivos.