La FIFA aprobó premios récord para el Mundial 2026: cuánto cobrará el campeón

Se confirmó una contribución financiera histórica para el Mundial 2026: USD 727 millones en total, con USD 655 millones en premios para los 48 seleccionados. El campeón se llevará USD 50 millones.

Hoy 11:50
Infantino Scaloni

En una reunión del Consejo de la FIFA realizada en Qatar, en el marco de la final de la Copa Intercontinental, se aprobó una distribución económica sin precedentes para la próxima Copa del Mundo. Del total de USD 727 millones, USD 655 millones se repartirán entre los equipos participantes, una cifra que representa un aumento del 50% respecto a Qatar 2022, donde se distribuyeron USD 440 millones.

El campeón del Mundial 2026 recibirá USD 50 millones, ocho más que los USD 42 millones que obtuvo la Selección Argentina por consagrarse en el último certamen. El subcampeón cobrará USD 33 millones, el tercer puesto USD 29 millones y el cuarto USD 27 millones, según el esquema aprobado.

Además, los equipos que finalicen del 5° al 8° percibirán USD 19 millones; del 9° al 16°, USD 15 millones; del 17° al 32°, USD 11 millones; y del 33° al 48°, USD 9 millones. De este modo, todos los seleccionados obtendrán ingresos significativos por su participación.

A esto se suma un pago inicial de USD 1,5 millones para cada selección clasificada, destinado a gastos de preparación. Con ese monto incluido, cada equipo tiene asegurados al menos USD 10,5 millones, incluso antes de disputar su primer partido en el Mundial 2026.

