El Manchester City quiere dar un paso firme ante el Brentford en la Carabao Cup

Se miden desde las 16.30 en el Etihad Stadium, por los cuartos de final de la Carabao Cup, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Hoy 11:55

Manchester City se mide este miércoles ante Brentford en un cruce clave por los cuartos de final de la Carabao Cup. El encuentro se disputará desde las 16.30 (hora argentina) en el Etihad Stadium, con transmisión en vivo por Disney+.

El equipo de Pep Guardiola buscará imponer condiciones como local y seguir en carrera en una competencia que suele utilizar para dar rodaje a varias de sus figuras, sin resignar protagonismo. El City aparece como favorito, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival intenso y siempre peligroso.

Por su parte, Brentford intentará dar el golpe y meterse en semifinales, apostando a un planteo ordenado y a aprovechar sus chances. Para el conjunto visitante, avanzar de ronda significaría un logro histórico en la competencia.

Probable formación de Manchester City:

Donnarumma; Gvardiol, Dias, O’Reilly, Nunes; Foden, Cherki, Reijnders; González, Silva y Haaland.

Probable formación de Brentford:

Kelleher; Hickey, van den Berg, Collins, Kayode; Janelt, Henderson, Jensen; Lewis-Potter, Ouattara y Thiago.