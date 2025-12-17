Estudiantes santiagueños presentaron una app para personas no videntes como Trabajo Final de Graduación

Milagros Pacheco y Elvio Ibáñez desarrollaron una aplicación inclusiva que permite a personas no videntes realizar llamadas y enviar mensajes mediante gestos y comandos de voz. Fueron felicitados por Gerardo Zamora.

Hoy 12:14

Dos estudiantes santiagueños desarrollaron una innovadora aplicación móvil destinada a personas con discapacidad visual, en el marco de su Trabajo Final de Graduación de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información.

Se trata de Milagros Pacheco y Elvio Ibáñez, quienes el pasado jueves 27 de noviembre realizaron la defensa de su trabajo titulado “Interfaz Adaptada para Dispositivos Móviles Destinada a personas No Videntes”, presentando un prototipo funcional de aplicación denominado SensorTouch.

La defensa se llevó a cabo ante un tribunal evaluador integrado por la Mg. Mabel Sosa, el Ing. Aldo Roldán y el Ing. Carlos Vega Ugozzoli, quienes aprobaron el proyecto destacando su enfoque innovador y su impacto social.

Durante la presentación estuvieron presentes el rector Ing. Héctor Paz, la directora de la Escuela de Informática, Msc. Liliana Figueroa, la directora del Trabajo Final, Lic. Ivana Maldonado Wekid, y la directora del Centro Universitario Virtual, Lic. Verónica Leiva, además de familiares y allegados de los flamantes egresados, quienes celebraron la culminación de su carrera universitaria.

Una App diseñada desde la accesibilidad

El prototipo SensorTouch es una aplicación móvil pensada específicamente para personas no videntes, que permite realizar llamadas y enviar mensajes mediante gestos, movimientos del dispositivo y comandos de voz, sin necesidad de interacción visual.

La app integra distintos sensores del teléfono, como acelerómetro, orientación, micrófono y vibración, generando una experiencia de uso multisensorial basada en retroalimentación auditiva y táctil. El objetivo principal es mejorar la autonomía y la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, demostrando que la tecnología puede ser verdaderamente inclusiva cuando se diseña con empatía y enfoque humano.

Felicitaciones de Gerardo Zamora

El proyecto también recibió el reconocimiento del exgobernador y actual senador, Gerardo Zamora, quien felicitó públicamente a los egresados a través de sus redes sociales, destacando el valor de la iniciativa, su aporte a la inclusión y el compromiso de los jóvenes profesionales con el desarrollo social y tecnológico de la provincia.