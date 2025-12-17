Así se va armando el mapa de finales del fútbol argentino para 2026: cuántas se jugarán

El fútbol argentino que se ha acostumbrado a repartir estrellas al por mayor. En este caso te mostramos todas las competencias para el próximo año.

Hoy 12:13

El próximo sábado en San Nicolás se conocerá a un nuevo campeón en este fútbol argentino que se ha acostumbrado a repartir estrellas al por mayor. En este caso, se enfrentarán los ganadores del Apertura y Clausura. Platense y Estudiantes, respectivamente, por el Trofeo de Campeones. Un título más en juego y, por si fuera poco, la posibilidad de jugar hasta tres competencias más en 2026, más allá de los torneos de Primera, la Copa Argentina y la Libertadores para ambos.

A qué te clasifica el Trofeo de Campeones y cómo se va armando el mapa de copas locales para el 2026

El equipo que resulte triunfador tendrá la posibilidad de jugar la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y hasta la Recopa Argentina, copa que se jugará por primera vez a partir del año entrante.

En la Supercopa Argentina se encontrarán el ganador del Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa Argentina. Es decir, Platense o Estudiantes vs. Independiente Rivadavia.

Por su parte, en la Supercopa Internacional estarán Platense o Estudiantes (a partir del Trofeo de Campeones) contra Rosario Central, campeón anual de la Liga Profesional.

Y, ya en lo que a la Recopa Argentina se refiere, un triangular entre los ganadores de la Supercopa Internacional (Platense/Estudiantes/Rosario Central), la Supercopa Argentina (Platense/Estudiantes/Independiente Rivadavia) y la Copa Argentina (Independiente Rivadavia).

La Recopa Argentina

Triangular. Tiene una particularidad: en caso de empate, habrá definición desde el punto del penal, algo que sucedió en el torneo argentino 88/89. En este caso, el ganador obtendrá dos puntos y el perdedor, un punto.

Sí se mantiene la normalidad si hay un ganador en los 90 minutos: tres puntos al que triunfó y nada al que perdió.

1. Equipos participantes:

1.1. el ganador de la Copa Argentina;

1.2. el ganador de la Supercopa Argentina.

De resultar ser el mismo clasificado según el Punto 1.1., esta plaza será ocupada por el subcampeón de la Supercopa Argentina.

1.3. el ganador de la Supercopa Internacional.

De resultar ser el mismo clasificado según los Punto 1.1. y 1.2., esta plaza será ocupada por el subcampeón de la Supercopa Internacional.

1.4. de resultar repetirse algún equipo luego de la aplicación de los Puntos 1.1., 1.2. y 1.3., la plaza restante será ocupada por el subcampeón de la Copa Argentina.

2. Forma de disputa:

2.1. Se llevará a cabo anualmente, en estadios a designar por la AFA, según el siguiente programa de partidos:

a) Partido 1: ganador Supercopa Argentina contra ganador Supercopa Internacional

b) Partido 2: ganador Copa Argentina contra perdedor partido 1

c) Partido 3: ganador Copa Argentina contra ganador partido 1

El campeón será el que obtenga más puntos. En caso de empate, se tomará la diferencia de gol. Si persiste la igualdad, la mayor cantidad de goles a favor. Si aun así no se resolviera al campeón, menor cantidad de goles en contra. El último punto: el fair play (amarillas y rojas).