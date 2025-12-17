Tras su gira por la India, Lionel Messi llegó a la Argentina para empezar sus vacaciones

El campeón del mundo arribó al país este miércoles en su avión privado y aterrizó en Santa Fe para luego trasladarse a Rosario, donde pasará Navidad y Año Nuevo junto a su familia.

Hoy 12:18

Luego de su gira por la India y de la reciente consagración en la MLS con Inter Miami, Lionel Messi regresó a la Argentina para iniciar su período de vacaciones. El capitán de la Selección aprovechará estos días de descanso en Rosario, su ciudad natal, antes de encarar la pretemporada con el foco puesto en llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

El astro argentino aterrizó con su avión privado en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, ya que el aeropuerto de Fisherton se encuentra cerrado por obras. Desde allí, continuó su viaje por vía terrestre hasta su casa en Funes, localidad ubicada en las afueras de Rosario.

A pesar del hermetismo del arribo, decenas de fanáticos se acercaron al alambrado perimetral del aeropuerto santafesino para intentar ver al campeón del mundo, en una visita que tuvo un sabor especial: Messi no pisaba Santa Fe desde hacía más de 14 años.

La última vez que había estado en la provincia fue el 16 de julio de 2011, cuando la Selección Argentina, dirigida por Sergio Batista, quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, en el estadio Brigadier López.