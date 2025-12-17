La Cañada incorporó una desmalezadora para fortalecer los servicios comunitarios

La nueva herramienta permitirá optimizar las tareas de desmalezado y mantenimiento urbano y rural en beneficio de los vecinos del departamento Figueroa.

16/12/2025

La Comisión Municipal de La Cañada continúa fortaleciendo su parque automotor con la incorporación de una desmalezadora marca Grosspal, una herramienta clave destinada a optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor de los espacios verdes de la localidad.

El jefe comunal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de esta nueva adquisición al señalar que se trata de “una herramienta esencial para mejorar el servicio de desmalezado, permitiéndonos trabajar de manera más eficiente y rápida en distintos sectores de la comunidad”.

En ese sentido, remarcó que el nuevo equipo tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, ya que facilitará las tareas de mantenimiento tanto en la zona urbana como en el área de influencia de la comisión municipal dentro del departamento Figueroa.

Abiakel expresó además, en nombre de todos los pobladores de La Cañada, su agradecimiento a las autoridades del Gobierno de la Provincia, destacando el acompañamiento permanente para el fortalecimiento de los municipios y comisiones municipales del interior.

Finalmente, señaló que la desmalezadora fue oportunamente gestionada por la comisión municipal y recordó que durante la gestión del actual senador Gerardo Zamora la localidad contó con un importante respaldo institucional. En ese marco, subrayó que la entrega del nuevo equipamiento representa la continuidad de ese acompañamiento, con el objetivo de seguir avanzando en mejoras concretas para la comunidad.