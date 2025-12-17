Independiente BBC busca seguir en la senda positiva en su visita a Santa Paula de Gálvez

Se miden desde las 21:30 en el marco de una nueva presentación por la Liga Argentina.

Hoy 12:33

Independiente BBC tendrá un duelo más que complicado en Santa Fe, cuando se mida ante Santa Paula de Gálvez, uno de los animadores del torneo desde las 21:30 en el marco de una nueva presentación por la Liga Argentina.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de calle Salta presenta un récord de 4-7 y necesita sumar fuera de casa para alejarse del fondo de la tabla. La misión no será sencilla: Santa Paula se ubica segundo en la clasificación, con 7 triunfos y solo 3 derrotas.

Para Independiente, el desafío pasa por mantener la regularidad defensiva y encontrar fluidez en ataque, dos aspectos que fueron determinantes en la victoria anterior. El cuerpo técnico sabe que un buen resultado en Gálvez puede marcar un punto de inflexión en la campaña.

El partido se jugará desde las 21.30 y contará con transmisión en vivo por BasquetPass.tv, una cita clave para medir el carácter del equipo en una cancha difícil.