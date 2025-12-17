Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 DIC 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Independiente BBC busca seguir en la senda positiva en su visita a Santa Paula de Gálvez

Se miden desde las 21:30 en el marco de una nueva presentación por la Liga Argentina.

Hoy 12:33

Independiente BBC tendrá un duelo más que complicado en Santa Fe, cuando se mida ante Santa Paula de Gálvez, uno de los animadores del torneo desde las 21:30 en el marco de una nueva presentación por la Liga Argentina.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de calle Salta presenta un récord de 4-7 y necesita sumar fuera de casa para alejarse del fondo de la tabla. La misión no será sencilla: Santa Paula se ubica segundo en la clasificación, con 7 triunfos y solo 3 derrotas.

Para Independiente, el desafío pasa por mantener la regularidad defensiva y encontrar fluidez en ataque, dos aspectos que fueron determinantes en la victoria anterior. El cuerpo técnico sabe que un buen resultado en Gálvez puede marcar un punto de inflexión en la campaña.

El partido se jugará desde las 21.30 y contará con transmisión en vivo por BasquetPass.tv, una cita clave para medir el carácter del equipo en una cancha difícil.

TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave choque La Banda: una camioneta embistió a tres motos y huyó dejando varios heridos
  2. 2. El tiempo para este miércoles 17 de diciembre en Santiago del Estero: agradable, sin lluvias y con leves ráfagas de viento
  3. 3. ANSES ajusta las jubilaciones: así quedará la mínima en enero 2026 tras el aumento por inflación
  4. 4. Revelan que el joven gendarme que se suicidó había golpeado a su novia
  5. 5. Ladrón que se llevaba una bicicleta fue frenado de una trompada por el dueño de un local de comida rápida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT