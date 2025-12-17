Ingresar
Emotivo cierre del ciclo lectivo 2025 del Jardín de Infantes N° 18 de Estación Simbolar

La comunidad educativa de Estación Simbolar compartió una jornada de reconocimiento, actividades y agradecimientos, destacando el acompañamiento institucional y el rol del Complejo Polideportivo Municipal como espacio central para la vida social y educativa.

16/12/2025

La comunidad educativa del Jardín de Infantes “Rocío” N° 18 de Estación Simbolar cerró el ciclo lectivo 2025 con una emotiva celebración que se desarrolló en el Complejo Polideportivo Municipal.

Padres, vecinos y docentes acompañaron a los niños y niñas de las distintas salas, quienes participaron de diversas actividades y recibieron sus certificados junto a los trabajos realizados durante el año, fruto del acompañamiento pedagógico de sus maestras.

En este marco, el personal docente y directivo, junto a los padres del alumnado, realizaron un reconocimiento a la comisión municipal, a cargo de Omar Alderete, por el respaldo brindado a la institución, “acompañando con compromiso y sensibilidad cada una de las acciones que fortalecen a esta comunidad educativa”.

Su presencia y colaboración permanente demuestran una profunda vocación de servicio y una mirada puesta en la infancia y en las familias, reconociendo que el cuidado y la educación de los más pequeños son pilares fundamentales para el futuro de nuestra comunidad”, expresaron durante el acto.

Cabe recordar que el Complejo Polideportivo Municipal funciona como punto de encuentro para instituciones educativas de todos los niveles, donde a lo largo del año se desarrollan distintas actividades escolares.

Asimismo, el espacio es referente para acciones vinculadas a la salud y al deporte, tanto de Estación Simbolar como de otras localidades del departamento Banda que se encuentran dentro de su área de influencia.

