Comenzó la instalación del nuevo sistema de iluminación LED en avenida del Libertador

La Dirección de Iluminación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda, comenzó a instalar el nuevo y moderno alumbrado público de la avenida del Libertador, entre Lavalle y Los Molinos.

Hoy 12:55

Este trabajo forma parte de la obra integral realizada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que incluye la pavimentación de la arteria mencionada con el fin de modernizar y jerarquizar este sector de la ciudad.

El nuevo alumbrado público incluye 29 bases y columnas, luminarias LED, cableado y tableros nuevos, que garantizan una excelente iluminación. Además, es un sistema que protege el medio ambiente ya que las luminarias no emiten calor y tienen un ciclo de vida más extenso.

En la ocasión el secretario de Obras Públicas, Ing. Cristian Alzamora informó: “En este momento, posterior a lo que fue el pavimentado de la avenida del Libertador, desde la calle Lavalle hasta la calle Los Molinos, ahora estamos trabajando con el alumbrado público. Se están construyendo bases y columnas de iluminación nuevas y posteriormente se realizará el tendido de cables y se colocarán luminarias LED.

Aproximadamente son 29 columnas que se van a poner en este sector de la ciudad para completar las obras integrales que viene impulsando a través de su gestión el intendente Roger Nediani, obras que comprenden pavimentación y modernos sistemas de iluminación.

Agregó: “Las áreas del municipio que están realizando estos trabajos son la Secretaría de Obras Públicas con la pavimentación y la Dirección de Iluminación, en este caso, haciendo todo el tendido de alumbrado público.

Creemos que en la semana que viene, vamos a estar iluminando ya el 50% de este tramo y posterior a las fiestas de fin de año, se culminarán los trabajos. Por lo tanto, los primeros días de enero vamos a estar inaugurando esta obra integral.

Todo lo que es el nuevo alumbrado LED, siempre se nota un cambio, una mejor eficiencia energética y cambia la estética de cada sector a partir de una mayor y mejor luminosidad”.

“Éstas son obras que son muy importantes y que cuestan. Es por eso que aprovechamos está oportunidad para pedir la colaboración de los vecinos ya que el cuidado es fundamental.

Cualquier situación que los vecinos detectan, tanto de robos de cables y como daños de las lámparas LED, les pedimos que nos informen, porque de esa forma cuidamos el patrimonio de todos”, culminó Alzamora.