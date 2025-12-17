Ingresar
El municipio bandeño realizará un encuentro para sensibilizar sobre el uso indebido de pirotecnia

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Gobierno, realizará una jornada recreativa de concientización “Por menos ruidos y más luces”, en el marco de la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Hoy 12:58

Esta actividad se denomina “Empatía” y fue pensada para la participación de todas las familias. La misma se realizará el próximo domingo 21 a partir de las 19:30, en la plaza Manuel Belgrano.

El encuentro contará con un desfile de niños con sus mascotas, experiencia de cabina sensorial, feria de emprendedores y artesanos, shows en vivo y sorteos de importantes premios.

En la oportunidad, participarán del evento Chantal Glover, Smile, Guada Núñez Coria, La Telesita, NG Models, Asociación de Peluqueros Caninos y Corazones Solidarios Bandeños.

De este modo, gracias a las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la comuna continúa promoviendo actividades con el fin de concientizar a la comunidad sobre determinados temas, como el uso de pirotecnia.

