La policía detuvo a un joven y secuestró un motovehículo sustraído

Personal de la Subcomisaría La Dársena llevó a cabo un procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de un motovehículo denunciado como robado.

El operativo se inició a partir de un alerta emitido por la Subcomisaría Los Quiroga, donde se informaba la sustracción de un motovehículo Yamaha Crypton 110 c.c., color azul, cuyos autores se habrían dado a la fuga por Ruta Provincial N.º 8 en sentido norte–sur.

Ante esta situación, efectivos de La Dársena desplegaron un operativo preventivo sobre dicha arteria, logrando interceptar un rodado de similares características frente a la dependencia policial. Al intentar identificar a sus ocupantes, los acompañantes descendieron del vehículo y se dieron a la fuga, mientras que el conductor fue demorado en el lugar.

El sujeto, un joven de 24 años con domicilio en la ciudad Capital, fue identificado y requisado, procediéndose además al secuestro de un teléfono celular, dinero en efectivo, una gorra y anteojos de sol.

Posteriormente, personal de la Subcomisaría Los Quiroga se hizo presente y trasladó al aprehendido junto al motovehículo a esa dependencia para continuar con las actuaciones de rigor. Por disposición de la fiscal interviniente, el joven quedó alojado en sede policial y el rodado secuestrado a disposición de la Justicia.