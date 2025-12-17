Diario Panorama sortea entradas para que disfrutes de la 55ª edición del Festival Nacional de la Chacarera

El tradicional encuentro se realizará el 2 y 3 de enero en Plaza Añoranzas, con una grilla de lujo que incluye a Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Orellana Lucca y Cuti y Roberto Carabajal, entre muchos otros.
Diario Panorama sortea entradas para el Festival de la Chacarera 2026, uno de los eventos culturales más esperados del verano santiagueño, que se desarrollará los días jueves 2 y viernes 3 de enero, desde las 21 horas, en Plaza Añoranzas, en la ciudad de Santiago del Estero.
La propuesta reunirá a grandes referentes de la música popular y el folklore argentino, en dos noches cargadas de identidad, tradición y celebración.
El viernes 2 de enero subirán al escenario: Dúo Coplanacu, Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Armandito Santillán, Mariela Carabajal, un Homenaje a Gómez Basualdo, Por Siempre Quinteto (Tributo a Koli Arce), Los Arcanos del Desierto, Jovita Subire, Edith Corpos y Brujitos de Fernández.
El sábado 3 de enero será el turno de Marcelo Mitre, Abel Pintos, Lorena Moyano, La Brasita de mi Chala, Cristian Heredia, Kalama Tropical, Roxana Carabajal, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Paycuna y Demi Carabajal, en una noche que promete emoción y multitud.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Pago Dónde Nací (Independencia 253, Santiago del Estero) y Alpogo.