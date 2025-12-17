Ingresar
Diario Panorama sortea entradas para que disfrutes de la 55ª edición del Festival Nacional de la Chacarera

El tradicional encuentro se realizará el 2 y 3 de enero en Plaza Añoranzas, con una grilla de lujo que incluye a Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Orellana Lucca y Cuti y Roberto Carabajal, entre muchos otros.

Hoy 13:33

Diario Panorama sortea entradas para el Festival de la Chacarera 2026, uno de los eventos culturales más esperados del verano santiagueño, que se desarrollará los días jueves 2 y viernes 3 de enero, desde las 21 horas, en Plaza Añoranzas, en la ciudad de Santiago del Estero.

La propuesta reunirá a grandes referentes de la música popular y el folklore argentino, en dos noches cargadas de identidad, tradición y celebración.

El viernes 2 de enero subirán al escenario: Dúo Coplanacu, Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Armandito Santillán, Mariela Carabajal, un Homenaje a Gómez Basualdo, Por Siempre Quinteto (Tributo a Koli Arce), Los Arcanos del Desierto, Jovita Subire, Edith Corpos y Brujitos de Fernández.

El sábado 3 de enero será el turno de Marcelo Mitre, Abel Pintos, Lorena Moyano, La Brasita de mi Chala, Cristian Heredia, Kalama Tropical, Roxana Carabajal, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Paycuna y Demi Carabajal, en una noche que promete emoción y multitud.

Cómo participar del sorteo

Participar es muy sencillo. Los interesados deben realizar los siguientes pasos desde Instagram

-Seguir a @diariopanoramasde

-Comentar el post del sorteo etiquetando a amigos o amigas

-Compartir la publicación en sus historias y etiquetarnos

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Pago Dónde Nací (Independencia 253, Santiago del Estero) y Alpogo.

