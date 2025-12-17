Nediani realizó un balance del año y subrayó la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional

Durante una visita a los estudios de Radio Panorama el intendente de La Banda advirtió sobre el impacto del ajuste nacional en los municipios, detalló obras pendientes y sostuvo que la asistencia social se volvió una demanda cotidiana ante la crisis económica.

Hoy 13:36

El intendente de La Banda, Roger Nediani, realizó un balance de gestión en diálogo con Radio Panorama, donde expuso las dificultades que atraviesa el municipio ante la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional y el impacto directo de la situación económica en los vecinos.

En ese marco, el jefe comunal señaló que La Banda cuenta actualmente con cerca de 97 barrios, número que continúa en aumento, lo que incrementa la demanda de servicios. “En teoría necesitaríamos más recursos económicos, humanos y de maquinaria, algo que lamentablemente hoy no es posible”, expresó. En relación al contexto nacional, sostuvo que “durante el último gobierno de Alberto Fernández y estos dos años de Javier Milei, la situación fue muy dura para los vecinos”.

Nediani remarcó que el municipio no recibió fondos compensadores ni incentivos docentes, ni recursos para finalizar obras que debieron ser concluidas con financiamiento propio. “Todo esto hace que la situación sea muy compleja. El Presidente gobierna desde la Casa Rosada, pero los vecinos llegan todos los días hasta mi domicilio para pedir asistencia, y los intendentes vivimos esa realidad en primera persona”, afirmó.

El intendente explicó que a comienzos de año el municipio tenía otra perspectiva en materia de obras y servicios, pero que fue necesario rediseñar el destino de los recursos para sostener la gestión. “No avanzamos con la celeridad que queríamos, pero seguimos adelante obligados por el contexto. La situación del país impacta primero en la provincia y, por efecto cascada, en los municipios”, sostuvo.

Entre las obras pendientes, mencionó infraestructura básica, iluminación y pavimentación, a las que definió como “estratégicas, porque cambian la fisonomía de la ciudad”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de realizar una nueva edición del Festival de La Salamanca. Al respecto, indicó que “las prioridades hoy son la enfermedad, el transporte y otras necesidades urgentes”. Recordó que el evento se realizó en 2023 y que este año, tras la Fiesta de La Banda, se evaluó la posibilidad de retomarlo, aunque aclaró: “Argentina sigue sin actividad económica y con una perspectiva de estancamiento. Las ganas están, pero no hay nada concreto. No vamos a anunciar nada hasta estar seguros de contar con los recursos necesarios”.