Conmoción en pleno centro de La Banda: hallaron sin vida a un reconocido odontólogo

Se trata de Eduardo Soisa, un profesional de amplia trayectoria que fue encontrado muerto dentro de su domicilio, en inmediaciones de Yrigoyen y Lavalle.

Hoy 14:14

La ciudad de La Banda atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse el fallecimiento de un conocido odontólogo, quien fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la zona céntrica.

El hecho fue descubierto antes del mediodía, cuando se alertó a las autoridades sobre la situación en un domicilio situado en inmediaciones de Yrigoyen y Lavalle. La víctima fue identificada como Eduardo Soisa (55), profesional de amplia trayectoria en la ciudad.

Según las primeras actuaciones, efectivos policiales de la Comisaría Nº 13 acudieron al lugar y constataron que el hombre no presentaba signos vitales. De inmediato se dio intervención al personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes bajo las directivas de la fiscalía de turno.

La noticia generó una fuerte consternación entre familiares, colegas y allegados del profesional, quienes manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. Trascendió que en las últimas horas Soisa se mostraba de buen ánimo, ya que recientemente había alcanzado un nuevo logro académico al recibirse de abogado.

La Fiscalía de Turno intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.