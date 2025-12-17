River, cerca de abrochar la llegada de Gianluca Prestianni

El Millonario mejoró la oferta por el préstamo y en Núñez hay optimismo para cerrarlo como primer refuerzo de 2026. La presión del jugador fue clave para destrabar la negociación con Benfica.
En un mercado de pases que promete extenderse más de lo deseado, River avanza con decisión para sumar a Gianluca Prestianni. Tras una primera negativa de Benfica, el Millonario mejoró las condiciones del préstamo y ahora confía en cerrar la operación antes de fin de mes, con la intención de que el extremo se sume a la pretemporada.
La postura inicial del club portugués era clara: venta definitiva o, en su defecto, cesión dentro de Europa. Sin embargo, la voluntad del futbolista de 19 años, que empujó fuerte para volver a la Argentina y vestir la camiseta de River, cambió el escenario y alimentó el optimismo en Núñez.
En línea con la metodología de la nueva dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, River negocia préstamos con opción u obligación de compra. La primera propuesta fue de 800 mil dólares por la cesión y una opción de USD 4 millones por el 50% del pase, oferta que fue rechazada. Ante eso, el club envió un emisario a Lisboa para limar diferencias y acercar posiciones.
Con 19 años y tras dos temporadas en Europa, Prestianni no logró afianzarse en el primer equipo de Benfica. En el semestre disputó 16 partidos, con dos goles y dos asistencias, pero solo fue titular en dos ocasiones. Con José Mourinho como DT y poco espacio, River aparece como un cambio de aire clave para relanzar su carrera y potenciar su crecimiento bajo la conducción de Marcelo Gallardo.