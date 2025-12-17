River, cerca de abrochar la llegada de Gianluca Prestianni

El Millonario mejoró la oferta por el préstamo y en Núñez hay optimismo para cerrarlo como primer refuerzo de 2026. La presión del jugador fue clave para destrabar la negociación con Benfica.

Hoy 14:03

En un mercado de pases que promete extenderse más de lo deseado, River avanza con decisión para sumar a Gianluca Prestianni. Tras una primera negativa de Benfica, el Millonario mejoró las condiciones del préstamo y ahora confía en cerrar la operación antes de fin de mes, con la intención de que el extremo se sume a la pretemporada.

La postura inicial del club portugués era clara: venta definitiva o, en su defecto, cesión dentro de Europa. Sin embargo, la voluntad del futbolista de 19 años, que empujó fuerte para volver a la Argentina y vestir la camiseta de River, cambió el escenario y alimentó el optimismo en Núñez.

En línea con la metodología de la nueva dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, River negocia préstamos con opción u obligación de compra. La primera propuesta fue de 800 mil dólares por la cesión y una opción de USD 4 millones por el 50% del pase, oferta que fue rechazada. Ante eso, el club envió un emisario a Lisboa para limar diferencias y acercar posiciones.

Con 19 años y tras dos temporadas en Europa, Prestianni no logró afianzarse en el primer equipo de Benfica. En el semestre disputó 16 partidos, con dos goles y dos asistencias, pero solo fue titular en dos ocasiones. Con José Mourinho como DT y poco espacio, River aparece como un cambio de aire clave para relanzar su carrera y potenciar su crecimiento bajo la conducción de Marcelo Gallardo.