El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto de ley para establecer tarifas especiales de energía eléctrica

El exgobernador anunció en sus redes sociales la presentación de un proyecto en el Senado para establecer tarifas eléctricas en el Norte Grande.

Hoy 14:50

El senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora adelantó, el pasado 10 de diciembre, que presentaría un proyecto de ley para establecer tarifas diferenciadas de energía durante el verano para Santiago del Estero y las provincias del Norte Grande, argumentando que las altas temperaturas de la región generan un consumo eléctrico muy superior al promedio nacional.

Durante la jornada de este miércoles publicó en sus redes sosicales que hizo la mencionada presentación:

#SenadoDeLaNacion Presenté un proyecto de ley para establecer tarifas especiales de energía eléctrica para el Norte Grande. Una medida necesaria que reconoce las desigualdades regionales y pretende garantizar el acceso a un servicio esencial en los meses de mayor consumo por las altas temperaturas. Defender tarifas justas es defender el federalismo y la igualdad de oportunidades en todo el país”.

