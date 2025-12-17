Parque del Río III: una madre y su hija sufrieron graves quemaduras tras el incendio de su vivienda

El fuego se habría iniciado por la explosión de un bidón con nafta. Ocurrió en la Manzana 69, minutos después de las 14 horas. Toda la familia fue derivada a los centros de salud.

Hoy 15:39

Un feroz incendio se registró en horas de la siesta en una vivienda dúplex ubicada en la Manzana 69 del barrio Parque del Río III, donde una madre y su hija de 12 años resultaron con graves quemaduras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió pasadas las 14 horas, mientras la mujer se encontraba cocinando en la planta baja. Allí, por causas que se investigan, habría explotado un bidón que contenía nafta, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras que la adolescente presentó lesiones de mayor consideración. También en el lugar, en la parte de arriba, se encontraban su marido y otros dos hijos menores de edad. Todos fueron derivados al Cepsi y al hospital Regional, respectivamente.

El incendio afectó principalmente la parte baja, donde se encuentran la cocina y el comedor, sectores que quedaron completamente destruidos. Las pérdidas materiales fueron totales.

Fueron los propios vecinos quienes lograron controlar el fuego y asistir a las víctimas, hasta la llegada del personal del Sease 107 y Bomberos. Las autoridades investigan las circunstancias exactas que desencadenaron el incendio.