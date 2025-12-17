Fueron estafados: piden ayuda solidaria para que los alumnos del Colegio Sec. Huaico Hondo puedan tener su fiesta

La opción es reunir $1.500.000 hasta el 19 de este mes. Piden ayuda a todos los santiagueños. Quieren cumplir su sueño.

Hoy 15:24

La ilusión de la fiesta de egresados de los alumnos de quinto año del Colegio Secundario Huaico Hondo quedó en suspenso tras una estafa que afectó directamente al curso. Durante todo el año, las familias habían trabajado para reunir el dinero destinado al salón y al servicio del evento, pero el sueño se desmoronó cuando la madre encargada de administrar los fondos no realizó ningún pago.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con una periodista de Noticiero 7, Elsa Ledesma, una de las mamás damnificadas, relató con angustia lo sucedido y realizó un pedido solidario a la comunidad santiagueña para que los chicos puedan concretar su tan esperada fiesta de egreso.

Te recomendamos: Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria

“Imagínense el estado nuestro como padres y, sobre todo, el de los chicos, que están muy angustiados porque no saben si van a tener su fiesta o no. Nuestro objetivo hoy no es señalar a nadie, sino pedir ayuda para poder cumplir el sueño de ellos”, expresó.

Según explicó Ledesma, el curso estaba integrado originalmente por 32 alumnos, pero debido a la desilusión y la incertidumbre, hoy son poco más de 20 los que aún mantienen la esperanza de celebrar el cierre de su etapa escolar. El salón ya estaba contratado y tenía fecha definida, pero ante la falta de pago, el acuerdo fue cancelado.

Actualmente, otra propuesta les exige reunir alrededor de un millón y medio de pesos, suma imposible de afrontar en tan poco tiempo para la mayoría de las familias, muchas de ellas de escasos recursos y madres solteras. La fecha propuesta para el egreso es el domingo 21, y el plazo para abonar vence el día 19.

Durante el año, las familias realizaron bingos, rifas y ventas de comidas para reunir más de dos millones de pesos, dinero que, según denunciaron, fue retenido por la madre que administraba los fondos. La denuncia ya fue radicada en la comisaría, en el área de delitos económicos, y está prevista una audiencia de conciliación.

Mientras tanto, el pedido es claro y urgente: apelar a la solidaridad de los santiagueños. “Con lo mínimo que puedan colaborar, para nosotros va a ser muchísimo”, remarcó Ledesma.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de los siguientes alias:

merezco.mi.egreso (a nombre de Natalia Contreras)

elsa.ledesma22 (a nombre de Elsa Ledesma)

El objetivo es uno solo: que los chicos no pierdan la posibilidad de vivir un momento único e irrepetible, fruto de años de esfuerzo y sueños compartidos.