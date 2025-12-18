Atentos clubes santiagueños: el Torneo Regional permitirá cuatro refuerzos para las etapas finales

El Consejo Federal modificó el reglamento del certamen y habilitó a los clubes a sumar o reemplazar hasta cuatro jugadores en la Lista de Buena Fe para los cruces eliminatorios desde enero.

Hoy 15:28

El Consejo Federal de la AFA oficializó una modificación clave en el reglamento del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26. A través del Despacho N° 12.822, se confirmó que los clubes participantes podrán incorporar hasta cuatro refuerzos de cara a las instancias finales del certamen, una medida largamente solicitada por las instituciones.

La decisión implica un cambio en el artículo 21 del reglamento, que ahora permite reemplazar y/o agregar jugadores a la Lista de Buena Fe, siempre que existan cupos disponibles dentro del límite de 40 futbolistas habilitados. La modificación entrará en vigencia para los partidos eliminatorios que se disputarán a partir de enero de 2026.

Desde el Consejo Federal explicaron que la medida responde a los pedidos de los clubes, con el objetivo de que puedan actualizar sus planteles ante posibles bajas, lesiones o salidas en una etapa decisiva del torneo, donde la exigencia deportiva y física es mayor.

La resolución, firmada el 11 de diciembre de 2025 en Buenos Aires, representa un alivio para los equipos que siguen en carrera, incluidos varios representantes del interior, que ahora tendrán margen para reforzarse estratégicamente en la recta final del camino al ascenso.