Fausto Vera deja Atlético Mineiro y es el primer refuerzo de River para 2026

El mediocampista surgido de Argentinos Juniors llega al Millonario a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, y se convierte en la primera incorporación de Marcelo Gallardo para la próxima temporada.

Hoy 15:32

Fausto Vera ya es refuerzo de River y marca el inicio del armado del plantel para 2026. El volante arribó a Buenos Aires y entre hoy y mañana se someterá a la revisión médica, mientras los clubes terminan de cerrar los detalles administrativos. El acuerdo es por un préstamo de un año, con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000.

Formado en Argentinos Juniors, Vera dio el salto al exterior en 2022 cuando fue transferido a Corinthians por 7 millones de dólares, y luego pasó a Atlético Mineiro en 2024 por USD 4,5 millones. Su salida del fútbol brasileño se aceleró tras ser notificado por Jorge Sampaoli de que no estaría entre sus prioridades para el proyecto 2026.

En Núñez lo proyectan como una pieza clave en la reconstrucción del mediocampo, incluso como sucesor de Enzo Pérez, ya fuera del plantel. Si bien en 2025 sumó 32 partidos y 1.728 minutos, su participación fue irregular: apenas completó el 25% de los encuentros con Mineiro y perdió la titularidad en el tramo final del torneo local.