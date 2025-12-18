El mensaje de Tapia, a tres años del Mundial 2022: "Vamos por la cuarta"

Desde Qatar en su ejercicio como miembro de la FIFA, el presidente de la AFA alentó a la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

Hoy 15:41

Hace tres años, el 18 de diciembre se convirtió en una efeméride histórica para la nación. La Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 y consiguió su tercer título mundialista. Es por ello que hoy, Claudio Tapia sacó pecho y envió un alentador mensaje de cara a la próxima Copa del Mundo.

"Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar. Acá salimos campeones del mundo. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos por la cuarta!", expresó el Chiqui, que estuvo en el estadio de Lusail, en donde se consagró la Albiceleste.

El presidente de la AFA debe su presencia en Doha, Qatar, debido a que el martes 16 ingresó oficialmente en funciones como miembro de la FIFA. Su labor es la de presidir la Comisión de Reglas del Juego y estuvo a cargo hace dos días de su primera reunión.

En el país de Medio Oriente, Tapia estuvo en conjunto con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, líderes de la FIFA y de la Conmebol, respectivamente, y les agradeció a ambos por su apoyo.

"Junto a Gianni Infantino, Mattias Grafström (Secretario General) y demás autoridades en el marco de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA que llevamos a cabo en Doha, Qatar. Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial", sostuvo el Chiqui en un posteo de su Instagram.