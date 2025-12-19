Olímpico se recuperó con un triunfo ante Platense en el Vicente Rosales

El Negro bandeño se impuso por 94 a 88 en el marco de una nueva presentación de la Liga Argentina.

19/12/2025

En el Estadio Vicente Rosales, Olímpico consiguió un valioso triunfo ante Platense por 94 a 88, apoyado en una sólida producción colectiva y en el liderazgo ofensivo de Vieta (21 puntos), bien secundado por Mc Kinney (17) y Bressan (17 puntos y 7 rebotes). El Negro volvió a festejar ante su gente y llega con ilusión renovada al clásico del próximo 27.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido fue equilibrado y trabado durante el primer tiempo, que finalizó igualado en 42 puntos. En ese tramo, Platense encontró gol en Guerrero y Woods, mientras que Olímpico sostuvo su ofensiva con Bressan y Forestier como principales armas.

En el complemento emergió la figura de Vieta, quien destrabó el juego con 9 puntos consecutivos, aportando claridad y ventaja a un Olímpico que comenzó a manejar los tiempos del encuentro. A pesar de perder a Ascanio por protestar en un pasaje clave, el conjunto local mantuvo la calma y supo cerrar el partido.

También fue importante el aporte de Mijares, la regularidad de Forestier y la energía de Mc Kinney, determinantes para sostener la diferencia y asegurar una victoria que fortalece lo colectivo.

Olímpico ganó, respondió en los momentos decisivos y ya piensa en el clásico del 27, con confianza y expectativas en alza.

Crónica y fotos: Prensa Olímpico