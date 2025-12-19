Tragedia en Tucumán: discutió con su hermano por una casa y lo mató de 18 puñaladas

El crimen ocurrió en Banda del Río Salí. La víctima, de 62 años, murió en el lugar. El acusado confesó el ataque y quedó detenido.

Hoy 09:51

Un hombre discutió con su hermano por la venta de una casa familiar y lo mató de 18 puñaladas en Banda del Río Salí, Tucumán.

El violento hecho ocurrió mientras cenaban en una casa ubicada en Juan B. Terán al 100, en la zona céntrica de la ciudad. La víctima fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, de 62 años.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, todo comenzó con una pelea que escaló rápidamente y Julio César Rodríguez, de 57 años, atacó a su hermano con un cuchillo de carnicero hasta matarlo.

Juan Alberto murió en el lugar a causa de las graves heridas. Su hijo presenció parte del ataque y fue quien dio aviso a las autoridades.

De inmediato llegaron efectivos policiales y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), mientras que el acusado fue detenido en el domicilio y entregó el arma blanca utilizada en el crimen. Al ser consultado por los agentes, reconoció el hecho y aseguró que “lo tenía harto”.

La causa quedó a cargo del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Según indicaron medios locales, el conflicto entre los hermanos no era reciente. Ambos mantenían disputas desde hacía tiempo por la venta de una propiedad familiar. Julio César vivía en la casa donde ocurrió el hecho, mientras que Juan Alberto residía en la ciudad de Alderetes. Las discusiones se habrían intensificado por desacuerdos sobre la venta del inmueble y el reparto del dinero.

Además, fuentes policiales precisaron que la relación estaba atravesada por problemas vinculados al consumo problemático de alcohol por parte de la víctima. De acuerdo con esos datos, Juan Alberto solía pedirle dinero a su hermano para comprar bebidas alcohólicas, lo que generaba frecuentes enfrentamientos y habría sido uno de los detonantes del ataque.

Vecinos de la zona señalaron que ambos eran conocidos en el barrio y que no solían tener conflictos con terceros, aunque las discusiones familiares eran recurrentes.