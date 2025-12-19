Elizabeth Olsen protagonizará Seven Sisters, el nuevo drama de Hulu

La producción creada por Will Arbery reúne a Olsen con el director Sean Durkin y contará también con Cristin Milioti y J. Smith-Cameron.

Hoy 11:20

FX dio luz verde a Seven Sisters, el nuevo drama televisivo protagonizado por Elizabeth Olsen, que llegará a Hulu tras recibir una orden directa a serie. El proyecto parte de un piloto creado por Will Arbery y marca el reencuentro entre Olsen y el director Sean Durkin, con quien trabajó por primera vez en Martha Marcy May Marlene.

Además de Olsen, el elenco principal incluye a Cristin Milioti y J. Smith-Cameron, acompañadas por Anthony Edwards, Meredith Hagner, Odessa Young, Zoë Winters, Bridget Brown, Carolyn Kettig, Philip Ettinger y Ryan Eggold. Arbery funge como productor ejecutivo junto a Garrett Basch y Durkin, quien dirigió el episodio piloto, con la serie producida por FX Productions.

Seven Sisters explora el derrumbe progresivo de una familia numerosa y aparentemente unida, obligada a confrontar secretos largamente enterrados cuando una de las hermanas comienza a comunicarse con una voz que nadie más puede escuchar. El enfoque combina el drama íntimo entre hermanos adultos y padres con un elemento inesperado que introduce tensión y misterio.

Elizabeth Olsen

“Buscábamos un drama familiar potente y, cuando Will Arbery y Garrett Basch nos presentaron Seven Sisters, sentimos que era una serie inequívocamente FX”, señaló Gina Balian, presidenta de FX Entertainment. “Se apoya en dinámicas profundamente reconocibles, pero las lleva a un terreno audaz y original, con un giro sorprendente. Este grupo de actores da vida a los secretos de la familia de una forma que atrapará al público hasta el final”.

En declaraciones recientes, Olsen describió su reencuentro con Durkin como “más divertido de lo que jamás esperó”, y destacó lo especial que fue volver a colaborar tras 15 años de trayectorias personales y profesionales separadas.