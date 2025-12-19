Estudiantes y Platense quieren sumar una nueva estrella y van por el Trofeo de Campeones

Los ganadores de los torneos Apertura y Clausura se enfrentan esta tarde en San Nicolás.

Hoy 00:06

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en una final que definirá al nuevo campeón del Trofeo de Campeones, un título que además otorga la clasificación a distintas finales nacionales e internacionales. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Único de San Nicolás.

El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado es Leandro Rey Hilfer, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR, en un duelo que promete alta intensidad y clima de final.

El Calamar accedió a esta definición tras una histórica consagración en el Torneo Apertura, donde protagonizó una de las mayores sorpresas de las últimas décadas del fútbol argentino. En su camino al título eliminó como visitante y de manera consecutiva a Racing, River y San Lorenzo, y en la final venció a Huracán para quedarse con el trofeo.

El Pincha, en tanto, llega en un gran momento luego de conquistar el Torneo Clausura, tras vencer a Racing en la definición por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Ese título también le permitió asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, certamen que se disputa desde 2019. Racing y River se consagraron en dos oportunidades cada uno, mientras que Estudiantes ganó el torneo por primera vez el año pasado, tras golear 3-0 a Vélez en la final.

A partir de esta temporada, el Trofeo de Campeones enfrenta a los ganadores del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, dejando atrás el formato anterior que cruzaba al campeón de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga.

El campeón no solo sumará una nueva estrella, sino que también obtendrá el derecho a disputar la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y, eventualmente, la Recopa de Campeones.

Trofeo de Campeones

Platense vs Estudiantes de La Plata

Estadio: Único de San Nicolás

Hora: 18

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium y TNT Sports