Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 DIC 2025 | 30º
X
Locales

La Municipalidad celebró el Día Nacional del Tango en plaza Libertad

El encuentro musical reunió a cantantes y academias, además hubo un marco importante de público.

Hoy 23:17

Organizado por la Municipalidad de la Capital, se llevó a cabo en la retreta de plaza Libertad, el Encuentro por día nacional del tango con la presentación de cantantes y academias de baile local, que tuvo el acompañamiento del público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La apertura estuvo a cargo del director de Cultura, Francisco Avendaño quien transmitió el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y agradeció a los vecinos por compartir este evento donde se recuerda la figura de Carlos Gardel y donde se puede disfrutar a los mayores exponentes de éste género musical de la provincia.

Allí también destacó que, el espectáculo forma parte de una política cultural que la Municipalidad viene llevando a cabo con la finalidad de acercar a los vecinos de forma libre y gratuita el acceso del patrimonio cultural de la provincia y donde se destacan las figuras de los baluartes santiagueños como Homero Manzi y Argentino Ledesma.

TEMAS Plaza Libertad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda
  3. 3. Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos
  4. 4. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  5. 5. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT