Unión Santiago se juega la clasificación ante Defensores de La Boca en La Rioja

El Tricolor, que empató 1 a 1 en la ida por la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional está obligado a ganar como visitante para seguir con vida en el certamen. Se miden desde las 17.

Hoy 01:10

Unión Santiago afrontará este domingo un partido decisivo en La Rioja, donde cerrará la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto santiagueño se medirá ante Defensores de La Boca desde las 17 horas, con la obligación de sumar un triunfo como visitante luego del empate 1 a 1 registrado en el encuentro de ida.

El Tricolor sabe que no hay margen de error. Con la serie igualada, solo la victoria le permitirá avanzar de fase y sostener el sueño del ascenso.

En esta instancia, ya hubo definiciones para otros representantes de la provincia. Central Argentino fue contundente y ya avanzó de fase tras golear 4 a 0 a Juventud Independiente de La Rioja, cerrando la serie con un global de 6 a 0. El Albo mostró jerarquía y se metió con autoridad en la siguiente ronda.

También logró avanzar Comercio, que empató 0 a 0 como visitante ante Río Dulce de Las Termas y selló la clasificación gracias al 1 a 0 de la ida. En la Cuarta Fase, protagonizará un cruce santiagueño frente a Central Argentino. Por su parte, Vélez de San Ramón superó a Unión Aconquija: igualó 1 a 1 en Catamarca y, tras el 2 a 2 global, se impuso 4 a 3 en los penales.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Unión Santiago, que buscará escribir su propia historia en La Rioja y mantener a Santiago del Estero con otro equipo en carrera dentro del Regional Amateur.