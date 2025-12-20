Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: sábado caluroso con probabilidad de tormentas

El calor será protagonista en la capital santiagueña, con una máxima cercana a los 37 grados y condiciones de inestabilidad hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.

Hoy 02:13

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 20 de diciembre altas temperaturas y condiciones inestables en Santiago del Estero y zonas aledañas.

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 27 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 37 grados, en una jornada marcada por el calor intenso y una elevada sensación térmica.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque con el correr de las horas aumentará la inestabilidad. Para la tarde y la noche, el SMN prevé una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70 por ciento, con posibles tormentas aisladas.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, mantenerse hidratados y estar atentos a los alertas meteorológicos que puedan emitirse durante la jornada.