Más de 100 millones de pesos: a los 91 años se puso de novia con un hombre de 54 y ahora lo denunció por estafa

Sobrinos de la mujer se mostraron preocupados por la situación. En una supuesta “donación”, el novio se quedó con un departamento y un campo en la ciudad de La Banda.

Hoy 08:03

Una santiagueña de 91 años denunció por estafa a su "novio", un empresario gastronómico de 54 años, atribuyéndole haberse apoderado ilegítimamente de un departamento céntrico y un campo en La Banda, más una suculenta extracción bancaria sin su consentimiento.

Con el patrocinio de Gabriel Toloza y Verónica Lissi, la mujer acudió ante la fiscal Norma Matach, resuelta en que investigue las circunstancias en que su presunto "gigoló" la habría vaciado de sus bienes.

De acuerdo con la historia, el hombre se presentó en la vida de la anciana y rápidamente "pintó" el amor. Con la intensidad propia de adolescentes, partieron promesas y un viaje a Brasil, pese a las caras largas de los familiares de la dama, reticentes en aceptar ser testigos de esa relación.

Cuando cesó la espuma

Según la presentación, días atrás el empresario llevó a su "novia" a una escribanía del medio. Ella hoy afirma que a ella le dijo que iban para "otorgarle un poder de administrador de mis bienes". Sin embargo, habría firmado un documento, cuyo tenor hoy desborda a toda la familia.

En la práctica, la mujer habría refrendado una "donación" del departamento y del campo, convirtiendo así a su amor en flamante propietario en bienes con un valor superior a $ 120.000.000.

Sobrevino un escándalo, pero pese a todo no hubo vuelta atrás. El empresario habría manifestado que se trató de una decisión consensuada entre ambos, ajena a la voluntad de los demás integrantes del grupo familiar.

Tratándose de una mujer sin esposo, ni hijos, el cuadro hoy se torna complejo, cuesta arriba, en los partidarios de dejar sin efecto la documentación, certificada ante un notario al parecer con todas las de la ley.

Pericias

Con sobrinos convulsionados, la fiscal puso primera en la investigación. La prioridad será establecer el rigor legal de cada documento, hoy viciado de "nulidad", en el criterio de los abogados denunciantes. Y lo crucial apuntaría a desentrañar la "doble donación" reprochada.

A favor del empresario "juega" que sobre su novia no pesaría condicionante alguno a su edad, es decir luce con sus facultades mentales óptimas, deslizaron los voceros.