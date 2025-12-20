Airbag confirmó su llegada a Santiago del Estero: cuándo vienen y en dónde tocarán

La banda integrada por los hermanos Sardelli desembarcará en la provincia en el marco de la gira “Esto sigue, El Club de la Pelea”. Todo lo que tienes que saber sobre la venta de entradas.

Hoy 08:48

El 2026 abrirá con una fuerte apuesta musical en Santiago del Estero: Airbag, uno de los grupos más convocantes del rock argentino actual, confirmó su desembarco en la provincia con un recital programado para el 9 de mayo en el playón del Estadio Único Madre de Ciudades.

La producción, a cargo de Prodart Producciones, informó que la preventa de tickets se habilitará este lunes 22 de diciembre a partir de las 16.00 mediante el Banco BBVA, mientras que la venta general se activará el martes 23. Todas las modalidades se gestionarán a través de la plataforma Tu Entrada.

El trío conformado por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera: su último álbum, "El Club de la Pelea I", fue presentado con cinco shows históricos en el estadio Monumental y una respuesta masiva del público en cada ciudad del país.

La fecha en Santiago del Estero se inscribe dentro de la nueva gira nacional denominada “Esto sigue, El Club de la Pelea”, con la que la banda buscará reafirmar su vigencia tras más de dos décadas de trayectoria, alternando sus clásicos con el material reciente que los ubica en su mejor etapa de difusión.

El anuncio generó fuerte expectativa entre los seguidores del NOA, donde se anticipa una importante demanda de entradas no solo del público local, sino también de provincias vecinas que encuentran en la Madre de Ciudades un punto estratégico para disfrutar del rock.