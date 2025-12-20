VIDEO: el brutal nocaut de Anthony Joshua a Jake Paul que hizo explotar el Kaseya Center en Miami

El excampeón mundial liquidó al youtuber con una derecha demoledora en el sexto round de un polémico combate.

Hoy 09:05

En un combate que despertó más expectativa por el show que por lo deportivo, el excampeón mundial Anthony Joshua noqueó al youtuber Jake Paul en el sexto asalto y encendió al público presente en el Kaseya Center de Miami.

Tras un inicio con demasiado estudio y cautela, el boxeador británico decidió ir al frente y empezó a marcar diferencias ante un Paul visiblemente agotado. Luego de algunos intentos del influencer por escapar, Joshua conectó una derecha demoledora al rostro que dejó a su rival tendido en la lona. Jake Paul no pudo levantarse y el árbitro decretó el nocaut.

Hasta ese momento, el combate había sido discreto en lo boxístico. En los primeros cuatro rounds, Joshua había conectado apenas 14 golpes, contra 10 del estadounidense, en un trámite cerrado y con pocas emociones.

Fiel a su estilo, Jake Paul intentó resistir con movilidad y piernas rápidas, apostando a aguantar el castigo. Sin embargo, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente y el desenlace favorable al excampeón mundial terminó siendo inevitable.

De esta manera, Anthony Joshua impuso su jerarquía y experiencia en una pelea que volvió a demostrar la diferencia entre un boxeador de elite y una figura del espectáculo que sigue buscando protagonismo dentro del ring.