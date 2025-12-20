El triste momento que atraviesa la China Suárez por la pérdida de una persona de confianza

La mediática tendrá que barajar y dar de nuevo. En las últimas horas, se alejó una persona de su círculo íntimo, que la acompañó de cerca durante el conflictivo 2025.

La China Suárez atraviesa un momento delicado tras sufrir una pérdida significativa en un plano clave de su vida reciente. En las últimas horas se conoció que Agustín Rodríguez dejó de ser su abogado, una figura que se había convertido en un sostén fundamental para la actriz en medio de los conflictos legales y mediáticos que la tuvieron como protagonista junto a Wanda Nara, Benjamín Vicuña y otros actores de alto perfil.

Rodríguez no era un letrado más en su entorno: en el último tiempo se había transformado en una pieza estratégica para la defensa y el asesoramiento de la actriz, especialmente en causas sensibles que combinaban lo judicial con una fuerte exposición pública.

"Confirmado: Agustín Rodríguez dejó de ser el abogado de la China Suárez. Pregunté quién era el nuevo abogado, pero no hay nadie. Solo van a seguir con un juicio, que es el que tienen contra Yanina Latorre", explicó Guido Zaffora en DDM (América TV).

Como explicó el periodista, por el momento no está confirmado quién asumirá la representación legal de la actriz, luego de la salida de su abogado.